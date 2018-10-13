Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото

Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вывод иностранного военного контингента с территории Афганистана и мирное урегулирование в стране обсуждались на состоявшейся в Катаре встрече спецпредставителя США с членами движения "Талибан"*, сообщает телеканал 1TV.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад провел встречу с членами радикального движения "Талибан"* в Дохе.

"В заявлении движения сказано, что окончание "оккупации" и мирное урегулирование в Афганистане обсуждались на встрече. По словам представителей (движения), присутствие иностранного контингента является основным препятствием к миру в стране", — передает телеканал.

Отмечается, что стороны договорились провести новые встречи в будущем.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, по последним данным, контролирует около 50% территории страны. Россия прилагает усилия для созыва встречи по Афганистану в московском формате, для чего направила приглашения 12 сторонам, включая политический офис "Талибан"* в Дохе.

* Террористическая группировка "Талибан" запрещена в России.