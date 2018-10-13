На арсенале в Черниговской области пятые сутки взрываются боеприпасы

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Случаи детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области продолжаются, но носят единичный характер: в субботу днем там произошли три взрыва, сообщает госслужба Украины по ЧС.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных.

Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 произошел только один взрыв.

"В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов, до трех взрывов… Интенсивность детонации боеприпасов уменьшилась", — говорится в сообщении.

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