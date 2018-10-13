На арсенале в Черниговской области пятые сутки взрываются боеприпасы

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Случаи детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области продолжаются, но носят единичный характер: в субботу днем там произошли три взрыва, сообщает госслужба Украины по ЧС.
Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 произошел только один взрыв.
"В период с 13 до 14 часов 13 октября на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов, до трех взрывов… Интенсивность детонации боеприпасов уменьшилась", — говорится в сообщении.
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