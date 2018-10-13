Трамп пригрозил Эр-Рияду наказанием за убийство журналиста

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разобраться в ситуации с исчезновением саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, и не исключил "сурового наказания", если окажется, что за ним стоит Эр-Рияд.CBS, отвечая на вопрос, убит ли журналист и отдал ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд приказ его убить. "Мы намерены добраться до сути. И будет суровое наказание (если это так – ред.)", — подчеркнул американский лидер.
Трамп не исключил введения определенного вида ограничительных мер, если выяснится, что за исчезновением стоит Эр-Рияд, но подчеркнул, что не хочет отказываться от поставок оружия в Саудовскую Аравию и лишать работы американцев, которые занимаются обеспечением этого заказа. "Этот заказ хотели получить все в мире – и Россия, и Китай", — отметил Трамп.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.