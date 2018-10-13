МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский военный эксперт Игорь Коротченко назвал вбросом сообщение о том, что РФ якобы не может найти поставщика углеволокна для корпусов гиперзвуковых аппаратов системы "Авангард".

Ранее портал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки США, сообщил, что корпуса гиперзвуковых аппаратов системы "Авангард" из применяющегося сейчас в РФ углеволокна не выдерживают нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего перестают работать внутренние системы.

"Это специально организованный вброс в рамках информационных операций Пентагона. Это не первый и не последний вброс, когда они ставят под сомнение эффективность российских разработок в области нового стратегического оружия", — сказал Коротченко РИА Новости.

По его словам, российской стороне не стоит "ни рефлексировать, ни оправдываться, ни представлять, как предлагает представитель Пентагона, доказательства того, что у нас программа "Авангард" реализуется успешно".

Коротченко считает, что технологии производства углеводородных волокон для перспективных российских изделий отработаны, с их поставками проблем нет. "Существует комплекс "Авангард" серийный, планово, в рамках госпрограммы вооружений и гособоронзаказа поступает на вооружение. Все обозначенные цели по серийному производству этих комплексов будут выполнены в полном объеме", — добавил эксперт.

Первого марта президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. В июле Минобороны России сообщило о начале серийного производства гиперзвуковых боевых блоков "Авангард".

Коротченко назвал "Авангард" эффективным, надёжным оружием, которое позволит "обнулить" все усилия США по созданию стратегической системы ПРО. По его словам, боевые планирующие блоки системы "Авангард" не могут быть перехвачены ни существующими, ни перспективными системами американской ПРО. "Видимо, именно это обстоятельство и сподвигает наших американских коллег на информационные фальшивки, которые они запускают", — заключил Коротченко.