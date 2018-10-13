В ЛНР прокомментировали слова Порошенко о разрешении конфликта в Донбассе

ЛУГАНСК, 13 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал призывникам решать конфликт в Донбассе дипломатическим путем для поднятия боевого духа, считает официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее во время торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Украины в ходе рабочей поездки в Донецкую область Порошенко заявил, что его стратегией является освобождение Донбасса политико-дипломатическим путем.

"Не исключено, что под шквалом критики, которой душат сейчас в преддверии выборов Порошенко, а также поднятия духа новобранцев он мог пообещать все что угодно. Например, что войны не будет, но самих срочников при этом после присяги бросить на передовую в качестве пушечного мяса", — сказал Марочко в субботу на брифинге.

Он подчеркнул, что украинское руководство "неоднократно позволяло себе высказывания, которые шли вразрез ранее сказанному".

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