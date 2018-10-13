Социологи выяснили, какая партия может победить в Баварии

МЮНХЕН, 13 окт — РИА Новости. Христианско-социальный союз (ХСС) — ключевой партнёр Христианско-демократического союза Ангелы Меркель — победит на выборах в баварский парламент, но результат может стать вторым худшим в истории партии, свидетельствуют опросы общественного мнения, проведённые в октябре.

Выборы в баварский парламент (ландтаг) пройдут в воскресенье. По их итогам будет сформировано новое правительство земли. Избирательные участки откроются в 8.00 (9.00 мск) и завершают работу в 18.00 (19.00 мск).

ХСС существует с 1945 года и традиционно является абсолютным гегемоном в Баварии. На протяжении десятилетий она получала абсолютное большинство на выборах в баварский парламент, получая право на самостоятельное формирование правительства региона.

Согласно опросам, сейчас рейтинг ХСС находится на рекордно низком уровне — 32,9-35%. Такой результат на выборах не позволит баварским союзникам Меркель в одиночку сформировать правительство, поэтому коалиционное правительство неизбежно. Меньше голосов христианские демократы получили лишь однажды — в 1950 году они заучились поддержкой лишь 27,4% избирателей. Если результаты опросов верны, на выборах в баварский ландтаг 14 октября ХСС может получить второй худший в своей истории результат.

Ответственным за потерю доверия избирателей к ХСС респонденты считают председателя партии и нынешнего главе МВД Германии Хорста Зеехофера. Согласно результатам опроса исследовательского института Emnid, вину на Зеехофера возложили 46% респондентов, претензии в этом вопросе к нынешнему премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру имеют лишь 13% опрошенных. На втором месте по популярности у населения Баварии — "Зеленые". Партия, судя по опросам, также бьет свой рекорд, но в отличие от ХСС, тренд восходящий — ее готовы поддержать 18-19% избирателей.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), входящая в правительственную коалицию с Меркель, в Баварии занимает лишь третью строчку, получая поддержку в 10-12% и в целом, согласно результатам опросов, уступая позиции правой "Альтернативе для Германии", рейтинг которой колеблется на уровне 10-14%.

Следом идёт партия "Свободные избиратели", предпочтение которой отдают 9,8-11% респондентов. Также пятипроцентный барьер преодолеют Свободная демократическая партия (СвДП) с 5,5-6% голосов и "Левые" с 3,9-4,5%.

Самый простой вариант возможной правительственной коалиции — это состоящее из ХСС и "Свободных избирателей" правительство. Программы партии по большей части схожи, хотя есть и ряд различий. Примечательно, что партия "Свободные избиратели", как и ХСС, существует только в Баварии. По результатам опросов, вместе они наберут примерно 44% голосов.

Также возможна коалиция между ХСС и СвДП — такая констелляция уже имела место в Баварии, при этом на федеральном уровне свободные демократы находятся в оппозиции по отношению к ХСС. Отдельно со "Свободными избирателями" христианские демократы тоже могли бы правитесь в Баварии.

Нельзя исключать и вариант правительства из трёх партий — ХСС, "Свободные избиратели" и свободные демократы, но в том случае, если результаты выборов не позволят ХСС собрать коалиционное правительство только с одним партнером. Чисто математически ХСС также может сформировать правительство с "Альтернативой для Германии" (48%) и "Зелеными" (51%), но на практике это представить крайне трудно, поскольку идеологически эти партии далеки друг от друга.