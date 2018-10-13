В отделение итальянской партии "Лига" бросили взрывпакет

РИМ, 13 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Отделение итальянской партии "Лига" подверглось ночному нападению в городе Ала, куда вечером приедет ее лидер, вице-премьер Маттео Сальвини.
Как заявил Уго Росси, президент северной автономной провинции Тренто, где произошёл инцидент, полиция уже поймала двоих ответственных за него.
Сам Сальвини, который должен приехать в Алу в субботу вечером в рамках кампании по местным выборам, возложил вину за взрыв на анархистов.
"Я горд за силы правопорядка и за наших активистов, которые уже убрались. Некие типы поняли, что спустя десятилетия трентинцы хотят перевернуть страницу, и отвечают на это насилием. Но они не остановят нашу улыбку и наши перемены", — заявил Сальвини в ходе трансляции в Facebook.
В середине августа взрыв произошёл у отделения "Лиги" в городе Виллорба в области Венето.