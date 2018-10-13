В отделение итальянской партии "Лига" бросили взрывпакет

РИМ, 13 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Отделение итальянской партии "Лига" подверглось ночному нападению в городе Ала, куда вечером приедет ее лидер, вице-премьер Маттео Сальвини.

Неизвестные бросили в здание взрывпакет, от хлопка в офисе партии разбились окна. Рядом они оставили надпись "Ещё дует ветер", которая напоминает о известней песне итальянских красных партизан на мотив "Катюши".

Как заявил Уго Росси, президент северной автономной провинции Тренто, где произошёл инцидент, полиция уже поймала двоих ответственных за него.

Сам Сальвини, который должен приехать в Алу в субботу вечером в рамках кампании по местным выборам, возложил вину за взрыв на анархистов.

"Я горд за силы правопорядка и за наших активистов, которые уже убрались. Некие типы поняли, что спустя десятилетия трентинцы хотят перевернуть страницу, и отвечают на это насилием. Но они не остановят нашу улыбку и наши перемены", — заявил Сальвини в ходе трансляции в Facebook.

В середине августа взрыв произошёл у отделения "Лиги" в городе Виллорба в области Венето.