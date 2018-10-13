В Греции в ДТП погибли 11 мигрантов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Греции и загорелся: погибли 11 мигрантов, сообщает газета "Катимерини".
Одиннадцать пассажиров не смогли покинуть микроавтобус и сгорели заживо. Водитель грузовика, согласно документам — гражданин Греции, в последнюю минуту смог выбраться из машины.
Согласно первым оценкам департамента транспорта Кавалы, водитель микроавтобуса из-за высокой скорости, по-видимому, потерял контроль над автомобилем и въехал в грузовик.
Из-за сильного пожара полиция не может идентифицировать личности погибших, требуется судебная экспертиза и исследование ДНК, пишет издание.