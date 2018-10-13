На Украине вступил в силу закон о квотах на 75% украинского языка на ТВ

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Закон о квотах на украинский язык на телевидении вступил в силу на Украине с 13 октября, на украинском языке должно быть 75% вещания.

Данный закон вступил в силу еще 13 октября 2017 года, однако для вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, был предусмотрен переходный период — один год, в течение которого телеканалы готовились и постепенно увеличивали контент на украинском. Теперь переходной период истек.

Закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.