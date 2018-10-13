На арсенале в Черниговской области не наблюдают детонацию боеприпасов

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

Оболочка снаряда в лесу после взрыва на военном складе под Черниговом. 9 октября 2018

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Детонация боеприпасов на арсенале в Черниговской области в последнее время не наблюдается, сообщает Черниговская областная администрация в субботу на своем сайте.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, но в субботу наблюдаются единичные взрывы.

"В последнее время на территории арсенала уже не наблюдается детонация боеприпасов. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным областной администрации, в субботу с семи утра авиация госслужбы по ЧС провела авиационную разведку технической территории арсенала, двумя пожарными самолетами АН-32П были осуществлены два сброса воды в пределах арсенала и за технической территорией.