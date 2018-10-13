Премьер Украины инициировал усиление мер безопасности на военных складах

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует усиление мер безопасности на военных складах и объектах повышенной опасности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в субботу наблюдаются единичные взрывы.

Как отметил глава правительства, причины пожара на арсенале в Черниговской области определят правоохранительные органы, впрочем ключевую версию — диверсию — исключать нельзя.

"Система безопасности должна быть на должном уровне. Эту работу надо усиливать. Надо совершенствовать систему противодействия чрезвычайным ситуациям, обеспечивать службы, чтобы они реагировали на любую опасность", — сказал премьер в эфире одного из телеканалов, его слова приводит пресс-служба кабмина на своем сайте.

Глава правительства подчеркнул, что многое в системе такого реагирования делается с нуля и есть над чем работать, но уже есть понимание качества и цели такой работы.