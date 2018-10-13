В Индии из-за оползня погибли не менее 12 человек, сообщают СМИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек, включая трех детей, погибли в округе Гаджапати в индийском штате Орисса из-за оползня, вызванного циклоном "Титли", еще четыре жителя числятся пропавшими без вести, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.
По данным издания, включая данный случай, наводнения, вызванные циклоном "Титли", уже унесли жизни 21 человека в штате Орисса. Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в других штатах.
"Сельчане жаловались, что ни районный коллектор, ни сотрудники местного отделения милиции не ответили на их звонки SOS", — рассказал председатель местного управления в городе Раягада штата Орисса. Жители заявили, что не будут кремировать тела до тех пор, пока администрация района не выплатит им адекватную компенсацию.
Метеорологический департамент Индии также сообщил, что порядка 300 тысяч человек эвакуированы из пяти прибрежных округов восточного индийского штата Орисса в преддверии приближающегося мощного циклона "Титли". В прибрежных районах Ориссы закрыты большинство государственных учреждений. Общественный транспорт не работает, движение во многих районах штата затруднено из-за поваленных сильным ветром деревьев и ЛЭП. Рыбакам рекомендовано не выходить в море.