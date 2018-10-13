Тульская полиция поможет конголезцу без паспорта вернуться домой

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Полиция Тульской области помогает восстановить утерянные документы гражданину из Конго, который уже несколько месяцев не может вернуться на родину; по данным волонтеров, 19-летний Сэмюэль приехал в Россию летом на чемпионат мира по футболу.
"По предварительным данным, гражданин Конго не смог вернуться домой во время пребывания в Российской Федерации из-за потери документов. Мужчину, шедшего пешком вдоль железнодорожных путей, обнаружили в Заокском районе Тульской области. Сотрудниками полиции выясняются все детали и обстоятельства нахождения мужчины в России, проводятся необходимые мероприятия для восстановления его документов и отправки на родину", — информирует полиция.
По данным УМВД, местные волонтёры оказывают мужчине помощь в сборе средств и питания. "Ситуация находится на контроле управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", — подчеркивается в сообщении.
"Приехал к нам в страну на чемпионат мира, познакомился после с женщиной, жил и работал в нашей стране приблизительно около двух месяцев. В итоге его обокрали (документы, паспорт болельщика, деньги, все), после чего девушка исчезла", — пишет волонтер Ольга Арехова.
По данным волонтеров, "от беспомощности и обиды" Сэмюэль "шел пешком несколько ней в никуда". Обнаружили его у деревни Кошкино Заокского района, определили в местный хостел, переодели, накормили. Волонтеры характеризуют гостя как очень скромного парня, аккуратного. А также пишут, что посольство Республики Конго может помочь только в восстановлении документов, но оплачивать билет на родину, который, по их данным, стоит примерно 60 тысяч рублей, не будет.