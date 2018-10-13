Тульская полиция поможет конголезцу без паспорта вернуться домой

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Полиция Тульской области помогает восстановить утерянные документы гражданину из Конго, который уже несколько месяцев не может вернуться на родину; по данным волонтеров, 19-летний Сэмюэль приехал в Россию летом на чемпионат мира по футболу.

Согласно официальному сообщению УМВД по Тульской области, сотрудники ведомства устанавливают личность иностранного гражданина.

"По предварительным данным, гражданин Конго не смог вернуться домой во время пребывания в Российской Федерации из-за потери документов. Мужчину, шедшего пешком вдоль железнодорожных путей, обнаружили в Заокском районе Тульской области. Сотрудниками полиции выясняются все детали и обстоятельства нахождения мужчины в России, проводятся необходимые мероприятия для восстановления его документов и отправки на родину", — информирует полиция.

По данным УМВД, местные волонтёры оказывают мужчине помощь в сборе средств и питания. "Ситуация находится на контроле управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области", — подчеркивается в сообщении.

Волонтеры из Заокского района создали в соцсети "ВКонтакте" группу "Помогите человеку вернуться домой" . По их данным, парня зовут Сэмюэль, ему 19 лет. Говорит по-французски, общение с иностранцем строится с помощью гугл-переводчика.

"Приехал к нам в страну на чемпионат мира, познакомился после с женщиной, жил и работал в нашей стране приблизительно около двух месяцев. В итоге его обокрали (документы, паспорт болельщика, деньги, все), после чего девушка исчезла", — пишет волонтер Ольга Арехова.

По данным волонтеров, "от беспомощности и обиды" Сэмюэль "шел пешком несколько ней в никуда". Обнаружили его у деревни Кошкино Заокского района, определили в местный хостел, переодели, накормили. Волонтеры характеризуют гостя как очень скромного парня, аккуратного. А также пишут, что посольство Республики Конго может помочь только в восстановлении документов, но оплачивать билет на родину, который, по их данным, стоит примерно 60 тысяч рублей, не будет.