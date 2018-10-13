В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия украинскими силовиками

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (117)

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 27 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 22 раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Донецке сгорел дом.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 295 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.

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