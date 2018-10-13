В Гималаях девять альпинистов погибли в результате схода лавины

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции.

Как заявил представитель компании Trekking Camp Nepal Вангчу Шерпа, организовавшей поход, в результате снежного шторма оказался завален лагерь на горе Гурья Химал, в котором находились альпинисты. В лагере они хотели дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие.

По данным издания Republica, тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Как отмечает издание, в район происшествия направлен спасательный вертолет.