Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения в Киеве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города.

Политик отметил, что жители Европы и США подогревают воду сами — с помощью котельных и бойлерных, находящихся в отдельных домах или квартирах. По словам Кличко, Киев является "единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение".

Кличко также подчеркнул, что украинской столице приходится тратить слишком много средств на то, чтобы подогревать, транспортировать воду, содержать сети. Киевский мэр добавил, что сейчас эксперты просчитывают возможные варианты решения проблемы.

"Локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении", — сказал Кличко в интервью телеканалу "Киев".

По сообщениям СМИ, в Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед "Нафтогаз Украина".

К началу октября киевским властям удалось восстановить водоснабжение в некоторых домах, однако, по официальным данным снабжающей компании, почти в девяти с половиной тысячах зданий из кранов до сих пор течет только холодная вода.

Ранее украинский вице-премьер Геннадий Зубко призвал ввести в стране автономное водоснабжение. Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева, в свою очередь, заявила, что подобную реформу нужно было провести "еще 20 лет назад".