Меланья Трамп рассказала, зачем надела вызвавшую скандал куртку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп заявила, что надела вызвавшую скандал куртку во время поездки в центры содержания разлученных с родителями детей мигрантов для своих критиков, в том числе из числа СМИ.

"Это очевидно, что я надела куртку не для детей. Это было для того, чтобы подняться и сойти с самолета. И это было для людей и для медиа левого толка, которые меня критикуют", — сказала супруга американского президента в интервью телеканалу ABC News, заявив, что до сих пор спрашивает себя, получила ли она бы столько реакции прессы, если бы она не одевала эту вещь.

"После встречи я снова ее надела, потому что увидела, как СМИ были на этом зациклены… Я бы предпочла, чтобы они сконцентрировались на том, что я делаю, нежели на том, что одеваю", — сказала Меланья.

Ранее первую леди США раскритиковали из-за надписи на куртке, которую она надела во время поездки в центры содержания разделенных с родителями детьми в Техасе. СМИ публиковали фотографии, как Меланья Трамп поднимается на трап самолета в зеленой крутке-штормовке, на спине которой белыми буквами написано: "I really don't care. Do U?" ("Меня это вообще не трогает. А вас?"). Как уточняет телеканал, для поездки первая леди выбрала марку Zara за 39 долларов. Позднее представитель Меланьи Трамп Стефани Гришэм заявила, что у куртки не было скрытого послания.