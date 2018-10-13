ОАЭ недовольны сотрудничеством с Лондоном по делу задержанного студента

ДУБАЙ, 13 окт — РИА Новости. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш выразил недовольство действиями Лондона в рамках сотрудничества по делу о задержанном британском студенте Мэтью Хеджесе, которого подозревают в шпионаже.

"Случай Мэтью Хеджеса широко обсуждался с коллегами из Великобритании в течение последних пяти месяцев. Необычные и неловкие открытия о друзьях и союзниках", — написал Гаргаш на своей страничке в Twitter.

По опубликованным на этой неделе сообщениям британских СМИ, 31-летний британец Мэтью Хеджес, являющийся студентом Даремского университета, был задержан в аэропорту Дубая в мае текущего года при попытке возвращения на родину. Он приезжал в страну с целью сбора материалов для своего исследования о политике безопасности в ОАЭ после событий "Арабской весны".

"В свете нежелания властей Великобритании заниматься этим вопросом по обычным каналам, необходимо будет провести надлежащий юридический процесс", — заявил госминистр ОАЭ.

Рассмотрение дела Мэтью Хеджеса началось в Федеральном верховном суде ОАЭ в Абу-Даби. На первом слушании ему не были предъявлены официальные обвинения, следующее заседание назначено на 24 октября.