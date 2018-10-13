Болтон: Россия сейчас не вмешивается в выборы США, как в 2016 году

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Администрация США не замечала попыток вмешаться в американские выборы со стороны России, подобные тем, что Штаты якобы наблюдали в 2016 году, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту.

"Пока что мы не видели подобного вмешательства со стороны России, какое мы видели в 2016 году. Директор ФБР Кристофер Рэй несколько недель назад сказал, что это может измениться нажатием клавиш. Мы очень обеспокоены вмешательством КНР не только в единичные выборы, но попыткой влиять на американские политические решения в более широком смысле", — сказал Болтон в интервью, текст которого приводится на сайте журналиста радиостанции.

Ранее с обвинениями в адрес Китая выступил вице-президент США Майк Пенс, по словам которого, КНР пытается повлиять на промежуточные выборы 2018 года и президентские выборы 2020 года. Китай отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.