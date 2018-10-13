Пентагон: Россия не предоставила доказательств существования "Авангарда"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия не предоставила реальных доказательств разработки высокотехнологичного оружия, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон, комментируя информацию телеканал CNBC о якобы имеющих место проблемах с разработкой гиперзвукового комплекса "Авангард".

"До сих пор мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем реальных доказательств этому", — приводит слова Пэхона CNBC.

По утверждению телеканала, проблема заключается в том, что Россия якобы не может найти источник для производства важнейших компонентов из углеводородного волокна для производства корпуса "Авангарда".

Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Позже министр обороны Сергей Шойгу заявил, что государственная программа вооружений до 2027 года и план деятельности Минобороны до 2020 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России по этому новейшему оружию.

Ранее глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси признал уязвимость Соединенных Штатов перед новым российским оружием. Генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы защиты от него.