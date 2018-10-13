Клинтон лишили доступа к секретной информации

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу подтвердил РИА Новости, что бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации, она сама направляла соответствующий запрос.

Ранее американские СМИ со ссылкой на документ юридического комитета сената США сообщили, что Клинтон лишена доступа к секретной информации по ее же просьбе, также доступ отозван и у помощницы Клинтон Шерил Майлз.

"Мы можем подтвердить, что бывший госсекретарь Клинтон сделала этот запрос (о лишении ее доступа к секретным данным — ред.)" — ответил РИА Новости представитель госдепартамента.

За дальнейшими комментариями ведомство рекомендовало обратиться в офис Клинтон.

В 2015 году наличие у Клинтон доступа к секретной информации, который иногда происходил через мобильные телефоны и домашние компьютеры Клинтон стал причиной крупного скандала и расследования ФБР. Клинтон обвинили, что из-за такой халатности она поставила под угрозу национальную безопасность и секреты США.

Этот факт стал одним из главных аргументов ее оппонента Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло.