Мексика оценила потери от введения Канадой пошлин в $200 миллионов

МЕХИКО, 13 окт – РИА Новости. Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо считает, что введение Канадой пошлин на продукцию из стали приведет к потере примерно 200 миллионов долларов мексиканскими экспортерами.

В четверг правительство Канады заявило о введении 25% пошлина на семь видов продукции из стали иностранного происхождения для поддержки своей отрасли и недопущения демпинга.

По мнению Гуахардо, Мексика сожалеет о такой мере Оттавы, однако считает, что это не помешает подписанию нового соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли USMCA вместо НАФТА, отмечает портал Excelsior.

Ранее министерство экономики Мексики выразило сожаление в связи с планами Канады по введению пошлин на продукцию из стали и пообещало принять ответные меры для защиты мексиканских экспортеров в ближайшее время, а также задействовать все доступные механизмы НАФТА и ВТО, чтобы добиться полного исключения из этих защитных мер.