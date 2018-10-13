Делегация из США вскоре примет решение об участии в FII в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пока не определились с составом делегации на масштабную инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии Future Investment Initiative (FII), решение о поездке туда министра финансов Стивена Мнучина тоже пока не принято.

Второй форум "Будущая инвестиционная инициатива" пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

"Он должен принять это решение… Многие собираются на инвестиционную конференцию. Мы посмотрим, что произойдет. Может кто-то и не поедет. Мы примем это решение очень скоро", — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, изменятся ли планы американской делегации в связи с обострением отношений с Саудовской Аравией из-за пропажи саудовского журналиста.

Ряд крупных компаний уже отказались от участия в крупном форуме на фоне сообщений о возможном убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

В четверг газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.