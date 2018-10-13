Трамп примет освобожденного турецким судом пастора Брансона в субботу

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Освобожденный турецким судом американский пастор Эндрю Брансон встретится в субботу с американским президентом Дональдом Трампом, об этом заявил сам американский лидер в ходе общения с журналистами в пятницу.

"У нас хорошие новости. Пастор Эндрю Брансон находится в воздухе — летит из Турции. Он, я думаю, в хорошей форме. Он, скорее всего, остановится в Германии для полной проверки. И он собирается приехать в Овальный кабинет, скорее всего, в субботу… Он приземлится, скорее всего, в субботу, в округе Колумбия (штат Вашингтон — ред.)", — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил Брансона к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

По информации телеканала, спецрейс, вылетевший из аэропорта Измира, доставит Брансона в Германию, откуда он вылетит в США.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.