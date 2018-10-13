Белый дом поприветствовал освобождение пастора Брансона

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют освобождение пастора Эндрю Брансона, но этим не исчерпывается обеспокоенность США; тем не менее, страны готовы к совместной работе, говорится в сообщении Белого дома в пятницу.

"Соединенные Штаты приветствуют освобождение пастора Эндрю Брансона. Мы с нетерпением ждем его возвращения домой, где он воссоединится со своей семьей", — говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что другие граждане Соединенных Штатов в Турции все еще содержатся под стражей, и настоятельно призываем к разрешению всех этих случаев, исходя из принципов прозрачности и справедливости", — добавляет Белый дом.

"У Соединенных Штатов и Турции есть ряд общих озабоченностей относительно региональной безопасности и стабильности, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы по этим вопросам", — заключает ведомство.

Американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкий суд освободил из-под домашнего ареста, вылетел из Турции, сообщил телеканал NTV. Ранее в пятницу суд турецкого Измира приговорил его к трем годам одному месяцу и 15 дням лишения свободы и освободил его из-под домашнего ареста. Суд засчитал время, которое Брансон провел под арестом, и снял с него все меры пресечения, в том числе запрет на выезд за границу.

По информации телеканала, спецрейс, вылетевший из аэропорта Измира, доставит Брансона в Германию, откуда он вылетит в США.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.