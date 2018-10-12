Посол России в США ответил на обвинения в нарушении договора о РСМД

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия ждет конкретики от стран, обвиняющих ее в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
Посол пояснил, что, например, никто не приводит данных о месте и времени испытаний ракеты, о ее способности пролетать более 500 километров — расстояния, являющегося ограничением в рамках ДРСМД.
"Примечательно, что в этом вопросе даже не используется так любимые некоторыми западными представителями термин "highly likely", а говорится однозначно о том, что русские "все нарушают", — добавил Антонов.
"США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют сделать это на базе в Польше морские противоракетные комплексы "Иджис Эшор". В их состав входят системы вертикального пуска, аналогичные корабельным универсальным пусковым установкам МК-41. Эти системы для ударных вооружений, включая крылатые ракеты морского базирования средней дальности "Томагавк". Нам никто ничего не собирается объяснять. Более того, эти системы разворачиваются в непосредственной близости от наших границ", — привел пример Антонов.
"Наконец, США наращивают производство и применение ударных беспилотных ударных аппаратов. Мы считаем, что они подпадают под договор, определяющий крылатые ракеты наземного базирования. Наши озабоченности вновь игнорируются", — добавил дипломат.