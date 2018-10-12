Посол России в США ответил на обвинения в нарушении договора о РСМД

МОНТЕРЕЙ (США), 12 окт — РИА Новости. Россия ждет конкретики от стран, обвиняющих ее в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нас обвиняют в нарушении этого договора тем, что якобы у нас есть некая ракета 9М729, которая нарушает положение этого договора. Однако не приводится никаких конкретных фактов и обоснований, на основании которых делается вывод о наших нарушениях… Мы ждем конкретной фактуры и по-прежнему отвергаем любые голословные обвинения", — сказал он в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Посол пояснил, что, например, никто не приводит данных о месте и времени испытаний ракеты, о ее способности пролетать более 500 километров — расстояния, являющегося ограничением в рамках ДРСМД.

"Примечательно, что в этом вопросе даже не используется так любимые некоторыми западными представителями термин "highly likely", а говорится однозначно о том, что русские "все нарушают", — добавил Антонов.

Он отметил, что озабоченности Москвы, в отличие от западных стран, носят вполне конкретный характер.

"США разместили на своей базе ПРО в Румынии и планируют сделать это на базе в Польше морские противоракетные комплексы "Иджис Эшор". В их состав входят системы вертикального пуска, аналогичные корабельным универсальным пусковым установкам МК-41. Эти системы для ударных вооружений, включая крылатые ракеты морского базирования средней дальности "Томагавк". Нам никто ничего не собирается объяснять. Более того, эти системы разворачиваются в непосредственной близости от наших границ", — привел пример Антонов.

По его словам, пару десятилетий назад США испытали то, что они назвали ракетами-мишенями, однако характеристики этих мишеней были сходны с баллистическими ракетами наземного базирования средней и меньшей дальности.

"Наконец, США наращивают производство и применение ударных беспилотных ударных аппаратов. Мы считаем, что они подпадают под договор, определяющий крылатые ракеты наземного базирования. Наши озабоченности вновь игнорируются", — добавил дипломат.