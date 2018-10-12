Лукашенко накормил Путина драниками и блинами

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил своего российского коллегу Владимира Путина блинами и драниками в ходе визита на малую родину белорусского лидера.

В пятницу Лукашенко и Путин вместе посетили агрогородок Александрия Шкловского района, где вырос президент Белоруссии. Главы государств прогулялись по деревне и осмотрели дом, где когда-то жил Лукашенко, а также попробовали драников и блинов из печи.

Они также побывали возле Трофимова родника, который некогда своими руками обустроил дед Лукашенко. Путин и его коллега выпили воды из источника, считающегося целебным. Президенты передвигались на автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска. За руль сел сам белорусский лидер.

Форум регионов

Владимир Путин в пятницу прибыл в Могилев для участия в работе пятого по счету Форума регионов Белоруссии и России.

Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в ходе встречи два лидера перспективы двусторонних отношений и закрепление договоренностей, ранее достигнутых по спорным вопросам.

"Был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами — это и по нефетепродуктам, и по перетаможке", — напомнил представитель Кремля.

Устранять ограничения

По словам Лукашенко, Минску и Москве необходимо в первую очередь ликвидировать разного рода ограничения в двусторонней торговле и обеспечить равные условия для деятельности хозяйствующих субъектов.

"Скажу откровенно: хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов", — заметил глава Белоруссии.

Самым чувствительным вопросом Лукашенко назвал сотрудничество в агрокомплексе. При этом белорусский лидер подчеркнул, что они с Путиным "наконец-то договорились" о решении проблем в этой сфере.

Лукашенко также призвал принять меры, чтобы молодежь двух стран училась на территории Союзного государства, а не уезжала на Запад.

"Мы должны сделать так, чтобы наши молодые люди учились в России и Беларуси", — сказал он.