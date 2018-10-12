Освобожденный в Турции американский пастор Брансон вылетает на родину

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Американский пастор Эндрю Брансон, которого турецкий суд освободил из-под домашнего ареста, прибыл в аэропорт Измира, откуда, как ожидается, он вылетит на родину, передает телеканал NTV.
По информации телеканала, сразу после освобождения с пастора был снят электронный браслет. Затем Брансон направился домой, откуда спустя некоторое время выехал по направлению к аэропорту.
Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.