Учения НАТО в Норвегии не носят провокационный характер, заявил Столтенберг

МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Учения НАТО Trident Juncture 2018, которые стартуют в Норвегии в конце октября, открыты, имеют оборонительный сценарий и не могут быть расценены как провокационные, в том числе со стороны России, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом Столтенберг, который посетил американский авианосец "Гарри Трумэн", прибывший в Норвегию для участия в учениях, сообщил в пятницу Норвежскому телеграфному бюро, отвечая на вопрос о том, может ли Россия расценить маневры на севере как провокацию.

"Все страны имеют право проводить учения, и мы делаем это очень открытым и предсказуемым образом", — сказал Столтенберг. Он отметил, что, если НАТО хочет предотвратить возможные нападения на страны альянса, организация должна уметь демонстрировать свою мощь.

"Это то, что обеспечивает нашу безопасность. Цель НАТО заключается в том, чтобы избегать войн и конфликтов, и мы делаем это так, чтобы никогда не возникло сомнений в нашей готовности защищать каждую страну-члена альянса", — сказал он.

Он также отметил, что у таких стран, как, например, Россия нет оснований предполагать, что НАТО ведет себя провокационным образом, проводя учения.

Генсека поддержал и генерал Кёртис Майкл Скапарротти, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. Он подтвердил, что учения имеют оборонительный сценарий, проводятся на достаточно большом расстоянии от России, о них НАТО и Норвегия уведомили российскую сторону, которая сможет наблюдать за учениями.

"Все эти факторы должны убедить такую опытную державу как Россия в том, что учения не носят агрессивный характер", — пояснил генерал.

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture, в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Одним из экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture.

По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.