Интенсивность взрывов на арсенале под Черниговом снизилась

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на территории арсенала под Черниговом, где ранее произошел пожар, снизилась, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

Ранее в ведомстве заявили об увеличении интенсивности взрывов на территории арсенала из-за порывов ветра, который создает новые очаги тления.

"С 18.00 (совпадет с мск) благодаря принятым мерам интенсивность отдельных взрывов существенно снизилась. С целью тушения очагов было осуществлено 47 выездов пожарных танков, 16 сбросов воды самолетами госслужбы по ЧС, работали пожарные автомобили", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, группы разминирования начали работу на технической территории арсенала, после очистки административной территории.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке в Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.