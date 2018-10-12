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Лавров ответил на обвинения в адрес России в кибератаках

Сюжет:
Обвинения россиян в кибератаках (83)
(обновлено: 21:31 12.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на обвинения в адрес России в кибератаках со стороны западных партнеров.

В разговоре с французскими журналистами, в частности с сотрудниками RT France, Paris Match и Le Figaro, глава российского МИД отметил, что все "доказательства" причастности Москвы к взломам предоставляются через СМИ.

"При всем уважении к ним, к профессии журналиста мы как серьезные люди не можем рассматривать конкретные проблемы, которые вбрасываются с обвинениями Российской Федерации во всех смертных грехах, без задействования правовых норм, создававшихся для такого рода случаев", — подчеркнул дипломат.

Фотография, опубликованная Министерством обороны Нидерландов. Архивное фото
© REUTERS / Ministerie van Defensie
Постпред РФ назвал обвинения в подготовке кибератаки на ОЗХО провокацией
По его словам, Москва будет отвечать на подобные выпады со стороны Запада "конкретно и корректно".

"Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если все это просто наносное и приступ "политического бешенства" пройдет естественным образом, когда они выговорятся по полной программе, то тогда мы всегда будем ждать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандисткого разговора", — заявил министр.

Ранее в адрес Москвы прозвучал ряд обвинений в совершении хакерских взломов. Так, Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы предотвратили кибератаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо российских граждан. Как отметили в ведомстве, все они были выдворены из страны.

Кроме того, британский Форин-офис опубликовал заявление, в котором говорится, что британские власти "с высокой степенью уверенности" считают, что главное управление российского генштаба (ГРУ) "почти точно" организовало серию хакерских взломов по всему миру. При этом Лондон не предоставил никаких фактических доказательств, подтверждающих эти обвинения.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Коктебеле. 10 октября 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИД назвал синхронность обвинений россиян в "кибератаках" кампанейщиной

В начале октября Федеральное бюро расследований США назвало имена семи россиян, подозреваемых в кибератаках, краже личных и секретных данных и публикации этой информации. Москва назвала новые обвинения со стороны Запада "срежиссированной акцией" и "очередной информационной атакой".

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы странам взаимодействовать в сфере информационной защиты, а также не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Однако Вашингтон отверг эту инициативу.

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