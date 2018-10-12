Абхазия хочет заключить соглашение с Россией об использовании рублей

СУХУМ, 12 окт — РИА Новости. Абхазия нуждается в соглашении с РФ об использовании российских рублей в качестве платежного средства, эта сфера до сих пор не урегулирована и является одной из проблем, мешающих Абхазии быстро развиваться, заявил в пятницу министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"Российский рубль является основным платежным средством на территории Абхазии. Несмотря на это, между нашими странами до сих пор нет соглашения в этой сфере. Соответственно, все рубли в нашей экономике — это такой же товар, как и остальные. В условиях отрицательного сальдо внешнеторгового баланса у нас возникает острый дефицит ликвидности, инвестиционных ресурсов в банковской системе, что существенно ограничивает развитие нашей экономики… Чтобы развиваться, нужны деньги. Если денег нет в банковской системе, то где их взять? Нужны значит заемные ресурсы. Выход на российский финансовый рынок для нас закрыт", — заявил Ардзинба на девятом абхазско-российском деловом форуме.

По его словам, "с этим надо что-то делать, потому что нет в мире практики, чтобы использование валюты не было закреплено отдельными соглашениями". "Я не говорю о эмиссионной доле — некое валютное соглашение", — уточнил министр. По мнению министра, такое соглашение послужит примером и для других стран, которые хотят использовать российский рубль в качестве платежного средства.

Ардзинба уточнил, что сейчас тема такого соглашения обсуждается на российско-абхазских совещаниях, но пока никаких решений нет. "Не так давно состоялась встреча в Москве нашего министра финансов, вице-премьера, главы Национального банка в министерстве финансов РФ. В том числе обсуждали вопросы поддержки банковской системы Абхазии… Пока конкретных проработок нет, но это мое видение", — сказал министр.

Он напомнил, что между Россией и Абхазией есть базовое соглашение, где написано, что РФ будет оказывать поддержку финансовой и банковской системы Абхазии, исходя из того, что российский рубль является официальным платежным средством республики. "В развитие этой статьи… формализовать эти процессы пока нам не удалось", — добавил министр.

Замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин сказал на пресс-конференции, что в развитие двух базовых договоров между Россией и Абхазией подписано уже свыше ста различных соглашений. "Безусловно, нужно обсуждать в том числе и проблемы в банковской системе республики Абхазия… Ситуация сложная, ее нужно исправлять. Поэтому вполне возможно, что появится и еще одно соглашение, которое будет регулировать эти вопросы", — отметил Кошин.