Абхазия хочет заключить соглашение с Россией об использовании рублей

СУХУМ, 12 окт — РИА Новости. Абхазия нуждается в соглашении с РФ об использовании российских рублей в качестве платежного средства, эта сфера до сих пор не урегулирована и является одной из проблем, мешающих Абхазии быстро развиваться, заявил в пятницу министр экономики республики Адгур Ардзинба.
По его словам, "с этим надо что-то делать, потому что нет в мире практики, чтобы использование валюты не было закреплено отдельными соглашениями". "Я не говорю о эмиссионной доле — некое валютное соглашение", — уточнил министр. По мнению министра, такое соглашение послужит примером и для других стран, которые хотят использовать российский рубль в качестве платежного средства.
Ардзинба уточнил, что сейчас тема такого соглашения обсуждается на российско-абхазских совещаниях, но пока никаких решений нет. "Не так давно состоялась встреча в Москве нашего министра финансов, вице-премьера, главы Национального банка в министерстве финансов РФ. В том числе обсуждали вопросы поддержки банковской системы Абхазии… Пока конкретных проработок нет, но это мое видение", — сказал министр.
Замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин сказал на пресс-конференции, что в развитие двух базовых договоров между Россией и Абхазией подписано уже свыше ста различных соглашений. "Безусловно, нужно обсуждать в том числе и проблемы в банковской системе республики Абхазия… Ситуация сложная, ее нужно исправлять. Поэтому вполне возможно, что появится и еще одно соглашение, которое будет регулировать эти вопросы", — отметил Кошин.