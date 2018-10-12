В ЛНР отреагировали на приказ Порошенко открывать огонь в Донбассе

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. Приказ президента Украины Петра Порошенко открывать огонь "для сохранения жизни людей" подтверждает агрессивные намерения Киева, направленные против республик Донбасса, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"На этой неделе агрессивную направленность своей страны в отношении мирного населения Донбасса в очередной раз подтвердил главный палач Украины Порошенко. На совещании с представителями силовых структур Украины он поставил задачу командующему ООС применять по территории нашей республики все стоящие на вооружении силы и средства, в том числе и запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение ВС Украины", — заявил Филипоненко на брифинге.

Он подчеркнул, что каждый факт обстрела территории республики документируется. "Все материалы, доказывающие военные преступления украинской власти против жителей Донбасса передаются в следственные органы ЛНР для возбуждения уголовных дел", — сказал Филипоненко.