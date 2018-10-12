Посольство России не может получить ответы от Лондона на вопросы о Глушкове

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ не может получить от британских властей даже внятного ответа на вопрос, в какое ведомство обращаться с вопросами о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ.
"К сожалению, вновь вынуждены констатировать, что Лондон наотрез отказывается от сотрудничества в расследовании смерти 12 марта на территории Великобритании бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Игнорируются наши многочисленные обращения, включая официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по открытому в России уголовному делу о смерти Николая Глушкова. Без ответа остались предложения по организации встречи или консультаций между сотрудниками Следственного комитета, Генпрокуратуры России и представителями лондонской полиции", — заявил пресс-секретарь посольства.
Пресс-секретарь посольства отметил, что дипмиссия, как и раньше, получает дозированную информацию о новых моментах в расследовании гибели Николая Глушкова не от официальных британских ведомств, а из открытых источников, в том числе из СМИ.
"Можно ли им верить – большой вопрос. Такого рода подход, который применяется британскими властями не только в данном деле, вызывает серьезное беспокойство и свидетельствует о планомерной линии правительства консерваторов на затуманивание ситуации вокруг расследований гибели российских граждан на территории Великобритании", — сказал собеседник агентства.