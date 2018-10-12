Посольство России не может получить ответы от Лондона на вопросы о Глушкове

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ не может получить от британских властей даже внятного ответа на вопрос, в какое ведомство обращаться с вопросами о смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ.

Николай Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне полгода назад — в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд, сначала сообщив, что считает смерть мужчины "необъяснимой", позднее объявил, что Глушков погиб от удушения и что происшествие квалифицировано как убийство. В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает Лондон к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

"К сожалению, вновь вынуждены констатировать, что Лондон наотрез отказывается от сотрудничества в расследовании смерти 12 марта на территории Великобритании бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Игнорируются наши многочисленные обращения, включая официальный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по открытому в России уголовному делу о смерти Николая Глушкова. Без ответа остались предложения по организации встречи или консультаций между сотрудниками Следственного комитета, Генпрокуратуры России и представителями лондонской полиции", — заявил пресс-секретарь посольства.

"При этом нас просят обращаться то в полицию, то снова в Форин-офис. Наши попытки прояснить, в какое ведомство нам все-таки писать, остались без внятного ответа. Налицо пренебрежение британцами своими обязательствами по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года", — указал он.

Пресс-секретарь посольства отметил, что дипмиссия, как и раньше, получает дозированную информацию о новых моментах в расследовании гибели Николая Глушкова не от официальных британских ведомств, а из открытых источников, в том числе из СМИ.

"Можно ли им верить – большой вопрос. Такого рода подход, который применяется британскими властями не только в данном деле, вызывает серьезное беспокойство и свидетельствует о планомерной линии правительства консерваторов на затуманивание ситуации вокруг расследований гибели российских граждан на территории Великобритании", — сказал собеседник агентства.