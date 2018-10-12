Лукашенко показал Путину малую родину

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили в пятницу малую родину белорусского лидера, полюбовались местными красотами и отведали блины и драники из печи, передает Sputnik Беларусь.
В сообщении говорится, что лидеры государств после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в Форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве, уделили несколько часов неформальному общению.
"Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района", — отмечается в сообщении.
По данным агентства, во время поездки главы государств передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Причем Лукашенко лично сел за руль.
"В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару", — говорится в сообщении.
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Путин и Лукашенко на малой родине белорусского президента поужинали блинами и драниками, а также пропустили по кружке целебной воды из родника. По территории агрогородка Александрия они передвигались на модернизированным ГАЗ-69 выпуска 60-х годов pic.twitter.com/9B2oor8GZz— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 октября 2018 г.