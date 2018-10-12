Лукашенко показал Путину малую родину

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили в пятницу малую родину белорусского лидера, полюбовались местными красотами и отведали блины и драники из печи, передает Sputnik Беларусь.

В сообщении говорится, что лидеры государств после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в Форуме регионов Белоруссии и России в Могилеве, уделили несколько часов неформальному общению.

"Глава белорусского государства пригласил российского лидера посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района", — отмечается в сообщении.

Лукашенко и Путин осмотрели дом, где рос белорусский президент, прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами. По данным агентства, они также побывали у Трофимова родника, с которым Лукашенко связывают не только теплые воспоминания из детства, но и семейная история: в свое время дед президента — плотник Трофим — обустроил этот источник. Здесь белорусский президент провел экскурсию, затем вместе с Путиным они выпили из источника воды, которая считается целебной.

По данным агентства, во время поездки главы государств передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Причем Лукашенко лично сел за руль.

"В исконно белорусском стиле были выдержаны и приготовленные для Владимира Путина угощения, которые подавались в родном доме президента Беларуси. Блины и драники из печи пробовали с пылу с жару", — говорится в сообщении.

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