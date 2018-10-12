Меркель пожелала партии ХСС успехов на выборах в Баварии 14 октября

БЕРЛИН, 12 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала успехов союзникам из партии Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с нынешним главой МВД Хорстом Зеехофером на выборах в ландтаг Баварии 14 октября.

"По поводу воскресенья могу лишь сказать, что я, конечно, желала бы хороших результатов для ХСС. Я знаю, что мы живем не в самые простые времена. В остальном я жду итогов (выборов)", — сказала Меркель журналистам на брифинге в Берлине.

Рейтинг баварского Христианско-социального союза (ХСС) остается низким перед выборами в ландтаг (земельный парламент) Баварии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой "Выборы" для телеканала ZDF.

По данным опроса, рейтинг ХСС упал на один процентный пункт по сравнению с показателем прошлой недели и составил 34%. Рекордно высоких показателей достигла, по результатам опроса, партия "Зеленые" (19%), которая заняла в рейтинге второе место. Третью строчку рейтинга заняла СДПГ, которую на предстоящих выборах готовы поддержать 12% респондентов.

Опрос также показал, что 10% респондентов готовы поддержать объединение "Свободные избиратели", еще 10% готовы проголосовать за правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). Немецкие либералы из Свободной демократической партии набрали 5,5%, "Левые" — 4%.

Выборы в ландтаг Баварии пройдут 14 октября. ХСС — ключевой партнер партии ХДС Ангелы Меркель и сильнейшая партия Баварии — правит в Баварии непрерывно с момента образования ФРГ. На прошлых выборах в баварский ландтаг за ХСС в 2013 году проголосовали 47,7% жителей. Второй по популярности оказалась тогда Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая набрала 20,6% голосов, 9% набрало объединение "Свободные избиратели". Партия "Зеленые" набрала 8,6%.