Британия планирует применять санкции Евросоюза после Brexit

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. В случае выхода из ЕС без финального соглашения Британия продолжит выполнять санкции ЕС, начав одновременное применение собственного санкционного законодательства, говорится в опубликованных в пятницу правительственных документах.

"Как того требует международное право, мы будем выполнять санкции ООН после выхода из ЕС. Если Британия выйдет из Евросоюза без "сделки", мы планируем продолжать выполнять санкции ЕС с момента нашего выхода (из союза). Мы будем вводить санкции и через наш новый закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" (с "поправкой Магнитского")… Это означает, что не будет никаких перерывов в применении существующих санкций", — говорится в полученном РИА Новости документе.

Правительство отмечает, что опубликует национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Британский закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.

В сентябре замглавы МИД Великобритании Алан Данкан заявлял, что Британия будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, и намерена добиваться ужесточения санкционного режима в отношении России.

С середины сентября кабинет министров Великобритании публикует рекомендации для граждан и бизнеса на случай выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без "сделки". Правительство предупреждает, что в случае отсутствия "сделки" может быть прервано транспортное между островами и континентом, нарушится торговля сельхозпродукцией и возникнут проблемы с энергоснабжением Северной Ирландии. Также британцам придется получать новые документы для поездок в Европу и платить за международный роуминг, находясь в ЕС.