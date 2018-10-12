Brexit без сделки может нарушить железнодорожное сообщение с Европой

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях Brexit может привести к остановке железнодорожного сообщения и проблемам с энергоснабжением Северной Ирландии. Соответствующие предупреждения содержатся в рекомендациях британского правительства для граждан и бизнеса на случай выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без "сделки".
"В случае выхода из ЕС без соглашения некоторым железнодорожным компаниям для продолжения работы потребуется получать новые лицензии, сертификаты и разрешения от европейского регулятора", — говорится в документах.
Вместе с тем, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб считает, что кабинет министров сможет предотвратить проблемы с железнодорожным сообщением, и людям не стоит отказываться от покупки билетов.
"Британия будет работать с партнерами во Франции, Бельгии и Голландии с тем, чтобы сохранить возможность путешествий и перевозки грузов", — сказал Рааб, выступая в парламенте страны.
При выходе из ЕС без соглашения автоматически прекратят действие торговые соглашения Британии с более чем 70 странами, не входящими в ЕС. Это, помимо прочего, вызовет проблемы с доступом британцев при путешествиях по ЕС к собственным аккаунтам в различных интернет-сервисах, таких как Spotify и Netflix.