Brexit без сделки может нарушить железнодорожное сообщение с Европой

ЛОНДОН, 12 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях Brexit может привести к остановке железнодорожного сообщения и проблемам с энергоснабжением Северной Ирландии. Соответствующие предупреждения содержатся в рекомендациях британского правительства для граждан и бизнеса на случай выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза без "сделки".

Опубликованный пакет документов стал последним в серии рекомендаций, обнародовать которые кабинет министров начал в сентябре после кризиса на переговорах с ЕС. Правительство предупреждает, что в случае отсутствия "сделки" может быть прервано авиасообщение между островами и континентом и нарушится торговля сельхозпродукцией. Также британцам придется получать новые документы для поездок в Европу и платить за международный роуминг, находясь в ЕС.

"В случае выхода из ЕС без соглашения некоторым железнодорожным компаниям для продолжения работы потребуется получать новые лицензии, сертификаты и разрешения от европейского регулятора", — говорится в документах.

В настоящее время железнодорожное сообщение между Британией и континентов осуществляет компания Eurostar, скоростные поезда которой курсируют между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Работа компании может быть нарушена, если правительство Британии не заключит со странами ЕС соответствующие соглашения при отсутствии общей "сделки" с ЕС.

Вместе с тем, министр по вопросам Brexit Доминик Рааб считает, что кабинет министров сможет предотвратить проблемы с железнодорожным сообщением, и людям не стоит отказываться от покупки билетов.

"Британия будет работать с партнерами во Франции, Бельгии и Голландии с тем, чтобы сохранить возможность путешествий и перевозки грузов", — сказал Рааб, выступая в парламенте страны.

Отсутствие финального соглашения грозит прекратить после Brexit действие документов о едином энергетическом рынке, которые регулируют рынок электроэнергии в Северной Ирландии. В этом случае проблемы ждут и потребителей энергии в этом регионе. Министерство по вопросам Brexit, однако, отмечает, что намерено в сотрудничестве с Дублином и Брюсселем выработать решение, позволяющее избежать таких проблем.

При выходе из ЕС без соглашения автоматически прекратят действие торговые соглашения Британии с более чем 70 странами, не входящими в ЕС. Это, помимо прочего, вызовет проблемы с доступом британцев при путешествиях по ЕС к собственным аккаунтам в различных интернет-сервисах, таких как Spotify и Netflix.