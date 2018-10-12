Порошенко провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе, заявили в МИД ДНР

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провоцирует эскалацию конфликта на линии соприкосновения в Донбассе, призывая украинских силовиков открывать огонь в регионе "для сохранения жизни людей", считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"Вместо того, чтобы наконец-то начать выполнять договоренности о мирном урегулировании развязанного правительством Украины военного конфликта, президент провоцирует эскалацию на линии соприкосновения сторон", — сказала РИА Новости Никонорова.

Она считает, что заявление Порошенко является абсурдным и "демонстрирует всему миру его истинные намерения".

"В то время как мы требуем прекратить обстрелы жилых районов и инфраструктуры, запретить разведывательно-диверсионную деятельность и любое ведение огня, в том числе и ответного, Порошенко призывает к военным действиям. Безусловно, это грубейшее нарушение, как минских соглашений, так и международного гуманитарного права, которое становится тотальным на фоне абсолютного бездействия западных кураторов Украины", — добавила Никонорова.