На границе Газы два палестинца погибли в стычках с израильскими войсками

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Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 12 окт — РИА Новости. Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

"Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильской армией на центральном участке границы сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, точное число раненых пока не определено.