На границе Газы два палестинца погибли в стычках с израильскими войсками

ГАЗА, 12 окт — РИА Новости. Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Выступления продолжают полугодовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
"Двое палестинцев погибли в столкновениях с израильской армией на центральном участке границы сектора Газа", — сказал собеседник агентства.
По его словам, точное число раненых пока не определено.