В Минобороны Украины рассказали о ситуации на арсенале под Черниговом

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Интенсивность взрывов на территории арсенала под Черниговом, где ранее произошел пожар, увеличилась из-за порывов ветра, который создает новые очаги тления, сообщила в пятницу пресс-службы Минобороны Украины.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.

"В связи с усилением ветра осуществляется раздувание новых очагов тления травы и деревьев на технической территории. Это привело к увеличению интенсивности взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала", — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, на технической территории работают пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника, авиация Госслужбы по ЧС сбрасывает воду на очаги тления.

Отмечается, что на территории арсенала работают 15 групп разминирования, вблизи него — 21 саперная группа.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке в Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.