Порошенко подписал указ о защите интересов Украины в Азовском море

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров в течение месяца внести в Верховную раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с РФ, говорится в указе главы государства.

"Кабинету министров Украины… принять в месячный срок решение относительно внесения в Раду проектов законов Украины о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат серединной линии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты государственной границы, в частности относительно определения порядка и способов привлечения подразделений вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов Украины к выполнению заданий по усилению охраны (прикрытия) государственной границы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне", — говорится в указе президента.

Указ касается введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Кроме того, президент поручил правительству безотлагательно создать межведомственный координационный орган для подготовки обобщенной правовой позиции Киева относительно привлечения РФ к ответственности за якобы "вооруженную агрессию против Украины".

Также Кабмин должен обеспечить мониторинг экологической ситуации на севере Крыма и утвердить "стратегию информационной реинтеграции" полуострова. Правительству поручено проанализировать экономическую деятельность страны в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе, принять меры относительно стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и привлечения инвестиций.

Кроме того, Порошенко поручил МИД Украины проинформировать секретариат ООН и РФ о координатах госграницы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском и Чёрном морях и Керченском проливе, которые будут определены. При этом Мининфраструктуры Украины должно подготовить в месячный срок план мер по развитию украинских морских портов, в том числе предусмотрев работы по дноуглублению.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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