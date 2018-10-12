Порошенко подписал указ о защите интересов Украины в Азовском море

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров в течение месяца внести в Верховную раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины, а также определить координаты серединной линии, которая будет считаться линией государственной границы с РФ, говорится в указе главы государства.
Указ касается введения в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".
Кроме того, президент поручил правительству безотлагательно создать межведомственный координационный орган для подготовки обобщенной правовой позиции Киева относительно привлечения РФ к ответственности за якобы "вооруженную агрессию против Украины".
Кроме того, Порошенко поручил МИД Украины проинформировать секретариат ООН и РФ о координатах госграницы между украинскими и российскими внутренними водами в Азовском и Чёрном морях и Керченском проливе, которые будут определены. При этом Мининфраструктуры Украины должно подготовить в месячный срок план мер по развитию украинских морских портов, в том числе предусмотрев работы по дноуглублению.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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