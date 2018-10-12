МИД обвинил Волкера в стремлении разрушить Минские соглашения

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отвергнувший инициативу России о создании миссии ООН в Донбассе, работает на разрушение минских договоренностей, заявили в МИД РФ.

Ранее Волкер назвал неприемлемой инициативу России по размещению миротворцев в Донбассе, так как она. по его словам, позволит сохранить самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В МИД заявили, что в Москве такие заявления американского спецпредставителя "восприняли с недоумением".

"Приходится напомнить, что под Минскими договоренностями стоят подписи представителей ДНР и ЛНР, которые являются их сторонами наравне с Киевом. Возникает резонный вопрос, читал ли вообще Курт Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается. Или для США такими же "нелегалами" являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся на Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны? Выступая на словах за Минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение", — подчеркнули в дипведомстве.

В министерстве полагают, что именно на разрушение минских соглашений нацелена продвигаемая Волкером "концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске".