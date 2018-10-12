Порошенко оценил учения ВСУ в Азовском море на "12 баллов"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил, что украинские военные готовы отразить "российскую агрессию" в Азовском море. Об этом глава государства написал в Facebook.
Украинский лидер проинспектировал тактические учения ВСУ по отражению высадки морского десанта на азовском побережье. Он отметил, что на маневрах в Запорожской и Донецкой областях военные отработали поставленные задачи на "12 баллов".
"Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", — написал Порошенко.
Порошенко не раз выступал с громкими высказываниями касательно боеспособности Вооруженных сил страны. Он, в частности, называл украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе".
Однако в рядах ВСУ есть многочисленные проблемы. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.
Иностранные партнеры также жалуются на неудовлетворительное состояние приобретенной украинской техники. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Часть машин оказалась не на ходу – некоторые БТР не сдвинулись с места, другие вообще не завелись.