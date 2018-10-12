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Порошенко оценил учения ВСУ в Азовском море на "12 баллов"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (180)
(обновлено: 17:50 12.10.2018)
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© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РККорабли ВМС Украины. Архивное фотоКорабли ВМС Украины. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил, что украинские военные готовы отразить "российскую агрессию" в Азовском море. Об этом глава государства написал в Facebook.

Украинский лидер проинспектировал тактические учения ВСУ по отражению высадки морского десанта на азовском побережье. Он отметил, что на маневрах в Запорожской и Донецкой областях военные отработали поставленные задачи на "12 баллов".

"Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове", — написал Порошенко.

Украинские военные на побережье Азовского моря
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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С 9 по 12 октября в Донецкой и Запорожской областях Украины проходят тактические учения по обороне на море. По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) Украины, в ходе маневров навыки отрабатывают летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны Государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Порошенко не раз выступал с громкими высказываниями касательно боеспособности Вооруженных сил страны. Он, в частности, называл украинскую армию "одной из самых эффективных в Европе".

Однако в рядах ВСУ есть многочисленные проблемы. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.

Солдаты ВСУ. Архивное фото
© AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak
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Качество украинской военной техники также оставляет желать лучшего. Так, серьезные проблемы испытывают ВМС страны. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. В начале лета командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Как подчеркнул вице-адмирал, если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".

Иностранные партнеры также жалуются на неудовлетворительное состояние приобретенной украинской техники. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Часть машин оказалась не на ходу – некоторые БТР не сдвинулись с места, другие вообще не завелись.

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