На выборах главы и парламента ДНР откроют более 400 избирательных участков

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Более 400 избирательных участков создадут в самопровозглашенной Донецкой народной республике на выборах главы и парламента республики, сообщила в пятницу председатель центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"По всей территории ДНР будет образовано 408 избирательных участков", — сказала Позднякова журналистам.

Наибольшее количество участков планируется создать в Донецке – 153. Интерактивная карта с перечнем их адресов будет размещена на сайте ЦИК.

"На сегодняшний день продолжается прием предложений в состав участковых избирательных комиссий, этот процесс будет завершен 17 октября", — добавила Позднякова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.