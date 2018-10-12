В Донбасс доставили шесть ракетных комплексов для ВСУ, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (116)

ЛУГАНСК, 12 окт — РИА Новости. В Донбасс прибыли ракетные комплексы "Точка-У" украинских силовиков, сообщил журналистам и. о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко со ссылкой на данные разведки.

"В населенном пункте Рубежное установлено прибытие на железнодорожную станцию шести единиц ракетного комплекса 9К79 "Точка-У", десяти единиц РСЗО "Ураган" и до двухсот человек личного состава", — сказал Филипоненко на брифинге.

Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала перемещение техники, вооружения и личного состава на линии соприкосновения.

"По нашим данным, 9 октября в подконтрольный Киеву населенный пункт Валуйское, зона ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады, прибыло до 40 наемников, предположительно, из Польши и Грузии, вооруженных оружием иностранного производства", — уточнил представитель оборонного ведомства.

Накануне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что наблюдатели организации зафиксировали на железнодорожной станции Константиновка 12 зенитно-ракетных комплексов "Бук", принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Также заметили переброску по железной дороге десяти реактивных систем залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров.

Сегодня стало известно, что украинский президент Петр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие. Такое заявление он сделал во время поездки в Хмельницкую область на встрече с командирами подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.