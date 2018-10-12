Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам

ЛОНДОН, 12 окт — РИА Новости. Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, заявил посол в Лондоне Александр Яковенко.

"Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство", — сказал посол на пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости о том, кто займет места дипломатов, высланных Лондоном в марте.

Чтобы заполнить пустующие места, необходимо восстановить нормальный контакт, считает он.

"Пока что мы видим со стороны британского правительства неконструктивную позицию, из-за которой затруднено функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует. Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве", — отметил Яковенко, добавив, что считает такое положение дел результатом целенаправленной политики со стороны британского правительства.

Посол призвал Лондон изменить политику и восстановить нормальные отношения с Москвой в дипломатической сфере.

"Я считаю, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в нормальных дипломатических контактах, сейчас о таких контактах не приходится говорить", — заключил он.

Высылка дипломатов

Великобритания выслала 23 российских дипломата после инцидента в Солсбери, где 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Украина и некоторые другие государства. В совокупности диппредставительства покинули более 150 сотрудников МИД. Москва ответила на это зеркально и выслала дипломатических представителей 27 стран.

Отравление Скрипалей спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить во всем Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, однако сами они рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.