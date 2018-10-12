Франция построит забор на границе с Бельгией для защиты от АЧС, пишут СМИ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власти Франции построят забор на границе с Бельгией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней на французской территории, сообщает издание Republicain Lorrain со ссылкой на префекта департамента Мёрт и Мозель.

В сентябре на юге провинции Люксембург, расположенной в бельгийских Арденах, вблизи границы с Люксембургом и Францией, были найдены мертвыми пять диких кабанов, которые, как установлено, погибли от "свиной чумы". Позже там обнаружили еще более четырех десятков погибших животных, наличие вируса АЧС установлено у 28 из них. После обнародования информации о гибели от АЧС диких кабанов импорт свиней и свинины из Бельгии приостановили 13 третьих стран.

"Строительство забора между Францией и Бельгией начнется в субботу … Этот забор между странами будет возведен для того, чтобы защитить Францию от вируса африканской чумы свиней", — сообщает издание.

Местные власти также ввели запрет на охоту, перемещение и организацию мероприятий досуга "по крайней мере до 20 октября в зоне усиленного контроля в 41 коммуне на севере департамента" Мёз.