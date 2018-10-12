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В мире

Вышеградская четверка призвала помогать мигрантам в странах их проживания

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Ситуация с беженцами в Европе (4863)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОпустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште. Архивное фотоОпустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Для решения проблемы нелегальной миграции необходимо оказывать разнообразную помощь тем странам, откуда идут ее основные потоки, а не ждать беженцев в Европе, заявили по итогам саммита в словацком курортном городе Штрбске-Плесо президенты стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4). Их итоговую пресс-конференцию транслировал сетевой канал Tablet.TV.

Маттео Салвини. Архивное фото
© РИА Новости / Алессандро Рота
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"В Сирии, на мой взгляд, гражданская война идет к концу, эта страна теперь нуждается в огромных инвестициях для своего восстановления. Лучше помочь обновить инфраструктуру Сирии, чем дебатировать о принудительном распределении по странам ЕС мигрантов, большинство из которых все равно так или иначе окажется в Германии", — сказал чешский президент Милош Земан.

Соглашаясь с доводами чешского коллеги, глава Венгрии Янош Адер подчеркнул важность надежной охраны внешних границ ЕС, причем этим, на его взгляд, должны заниматься, прежде всего, национальные армии.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Каждая страна должна обеспечивать охрану своих границ, в том числе, от нелегальных мигрантов, а вот если у нее не хватает для этого возможностей, тогда на помощь могли бы приходить силы европейского агентства Frontex", — сказал Адер.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что именно страны группы V4 первыми начали говорить еще три года назад о том, что лучшим способом борьбы с нелегальной миграцией является помощь тем мировым регионам, откуда приходят беженцы, но никак не распределение их по государствам ЕС, к тому же зачастую против воли властей этих государств.

Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме, архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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"Мы должны более жестко бороться с контрабандистами, зарабатывающими огромные барыши на пересылке беженцев в Европу. Кроме того, нельзя не видеть тот факт, что мигрантов не интересуют такие страны, как наши из V4, они стремятся в Западную Европу. И я не могу себе представить, что бы мы могли сделать для того, чтобы удержать их насильно у себя. Это вызвало бы огромный конфликт", — сказал Дуда.

Словацкий президент Андрей Киска обратил внимание на рост ксенофобии, экстремизма и национализма в Европе в последние годы.

"Любые дискуссии о разделении Европы на старую и новую или двухскоростную – это совсем не то, каким бы мы хотели видеть будущее нашего континента. Необходимо обновить первоначальную идею Евросоюза, стремиться к единению входящих в него стран и не тратить время и энергию на излишние споры", — сказал Киска.

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