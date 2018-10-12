Вышеградская четверка призвала помогать мигрантам в странах их проживания

ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Для решения проблемы нелегальной миграции необходимо оказывать разнообразную помощь тем странам, откуда идут ее основные потоки, а не ждать беженцев в Европе, заявили по итогам саммита в словацком курортном городе Штрбске-Плесо президенты стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4). Их итоговую пресс-конференцию транслировал сетевой канал Tablet.TV.

"В Сирии, на мой взгляд, гражданская война идет к концу, эта страна теперь нуждается в огромных инвестициях для своего восстановления. Лучше помочь обновить инфраструктуру Сирии, чем дебатировать о принудительном распределении по странам ЕС мигрантов, большинство из которых все равно так или иначе окажется в Германии", — сказал чешский президент Милош Земан.

Соглашаясь с доводами чешского коллеги, глава Венгрии Янош Адер подчеркнул важность надежной охраны внешних границ ЕС, причем этим, на его взгляд, должны заниматься, прежде всего, национальные армии.

"Каждая страна должна обеспечивать охрану своих границ, в том числе, от нелегальных мигрантов, а вот если у нее не хватает для этого возможностей, тогда на помощь могли бы приходить силы европейского агентства Frontex", — сказал Адер.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что именно страны группы V4 первыми начали говорить еще три года назад о том, что лучшим способом борьбы с нелегальной миграцией является помощь тем мировым регионам, откуда приходят беженцы, но никак не распределение их по государствам ЕС, к тому же зачастую против воли властей этих государств.

"Мы должны более жестко бороться с контрабандистами, зарабатывающими огромные барыши на пересылке беженцев в Европу. Кроме того, нельзя не видеть тот факт, что мигрантов не интересуют такие страны, как наши из V4, они стремятся в Западную Европу. И я не могу себе представить, что бы мы могли сделать для того, чтобы удержать их насильно у себя. Это вызвало бы огромный конфликт", — сказал Дуда.

Словацкий президент Андрей Киска обратил внимание на рост ксенофобии, экстремизма и национализма в Европе в последние годы.

"Любые дискуссии о разделении Европы на старую и новую или двухскоростную – это совсем не то, каким бы мы хотели видеть будущее нашего континента. Необходимо обновить первоначальную идею Евросоюза, стремиться к единению входящих в него стран и не тратить время и энергию на излишние споры", — сказал Киска.