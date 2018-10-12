Вышеградская четверка призвала помогать мигрантам в странах их проживания

ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Для решения проблемы нелегальной миграции необходимо оказывать разнообразную помощь тем странам, откуда идут ее основные потоки, а не ждать беженцев в Европе, заявили по итогам саммита в словацком курортном городе Штрбске-Плесо президенты стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4). Их итоговую пресс-конференцию транслировал сетевой канал Tablet.TV.
Соглашаясь с доводами чешского коллеги, глава Венгрии Янош Адер подчеркнул важность надежной охраны внешних границ ЕС, причем этим, на его взгляд, должны заниматься, прежде всего, национальные армии.
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что именно страны группы V4 первыми начали говорить еще три года назад о том, что лучшим способом борьбы с нелегальной миграцией является помощь тем мировым регионам, откуда приходят беженцы, но никак не распределение их по государствам ЕС, к тому же зачастую против воли властей этих государств.
Словацкий президент Андрей Киска обратил внимание на рост ксенофобии, экстремизма и национализма в Европе в последние годы.
"Любые дискуссии о разделении Европы на старую и новую или двухскоростную – это совсем не то, каким бы мы хотели видеть будущее нашего континента. Необходимо обновить первоначальную идею Евросоюза, стремиться к единению входящих в него стран и не тратить время и энергию на излишние споры", — сказал Киска.