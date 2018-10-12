В Болгарии похоронили убитую журналистку Маринову

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Убитая на прошлой неделе болгарская журналистка и административный директор регионального телеканала TVN Виктория Маринова в пятницу была похоронена в городе Русе, сообщает телеканал Nova.

Проститься с девушкой в храм Святой Троицы пришли сотни человек, ее родные, друзья, коллеги, и те, кого не оставило равнодушным жестокое убийство Виктории Мариновой.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Подозреваемый в убийстве Виктории, 21-летний Северин Красимиров, задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Мужчина ожидает экстрадиции на родину, которая была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония) в пятницу.

Задержанный останется под стражей в ФРГ до момента экстрадиции. Она, согласно закону, может произойти в течение десяти дней.

Ранее мать подозреваемого сообщила, что он признал свою вину и хотел бы отбывать наказание в Германии, так как опасается, что на родине его убьют.

Он также сказал матери, что во время совершения преступления был очень пьян и ничего не помнит.

В Болгарии ему заочно предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании, за которые он может получить пожизненное заключение.